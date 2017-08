Anunciada data para assinatura do contrato com OS da Saúde

Está marcado para a próxima segunda-feira, 14 de agosto, o ato de assinatura do contrato da Prefeitura com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, da cidade de Garça/SP, organização social (OS) vencedora da licitação para gerenciar a Saúde Pública local. O ato comprova a necessidade premente de que a nova OS entre em ação.

Enquanto isso, os prestadores de serviços da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC), organização social que até o momento gere o sistema de saúde pública em Bragança Paulista, estão de aviso prévio.

Informações obtidas na Prefeitura esclarecem que os avisos prévios dos profissionais ligados às Unidades Básicas de Saúde (UBS), Programa Estratégia da Saúde da Família (PSF) vencem em 30 de agosto e da Unidade de Pronto Atendiment0 (UPA 24horas) da Vila David, e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192) no último dia de setembro.

Quanto à recontratação dos profissionais, a Prefeitura não informou prazos, mas deixou claro que a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, da cidade de Garça/SP, se encarregará da seleção e contratação dos profissionais.

ABBC – A Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC) foi contratada para gerir a saúde em Bragança Paulista, em 20 de novembro de 2013. A promessa era de uma revolução na qualidade do atendimento. No entanto, desde então proliferaram as polêmicas em torno do serviço.