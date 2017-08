Bragantino e Volta Redonda se enfrentam hoje

O Bragantino volta a campo hoje diante do Volta Redonda. A partida que estava marcada para às 15h foi adiada par às 18h30, após pedido da equipe carioca. O confronto, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, será no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O duelo é decisivo para ambas as equipes. Tanto o Voltaço quanto o Massa Bruta tem o principal objetivo de se distanciar de vez da zona de rebaixamento do Grupo B da competição, e ainda, podem se aproximar do G4, que vale vaga para a segunda fase da Série C.

Na sétima posição, o time carioca está com 17 pontos, apenas um a menos que o último clube da zona de classificação para a próxima fase.

Já os comandados de Roberto Fonseca estão na oitava posição, com 15 pontos, três a mais que o Macaé, primeira equipe do Z2 da chave.

O Volta Redonda, que não vence há três partidas, vem de um empate contra o Tombense, fora de casa, em 0 a 0. Enquanto o Bragantino encerrou a série de resultados negativos com a vitória sobre o Mogi Mirim, por 1 a 0, na rodada passada.

O elenco do Bragantino treinou ontem pela manhã, mas o time que entrará campo não ainda não havia sido definido por Fonseca. Maso jogo de hoje, o técnico não terá nenhum desfalque por lesão ou por cartão. Ele ainda vai contar com o retorno do atacante Jobinho, que ficou de fora do jogo contra o Mogi para cumprir suspensão. A expectativa é que entrem em campo: Renan Rocha; Bruno Oliveira, Juliano, Guilherme Mattis e Fabiano; Edson Sitta, Marino, Rafael Chorão e Vitor (Jobinho); Anderson Ligeiro e Felipe Silva.

Confiante – O lateral-direito Bruno Oliveira, que foi peça importante na vitória de 1 a 0 no último sábado (6), contra o Mogi Mirim, no Nabizão. Falou sobre esse reencontro com a vitória na competição.

– Essa vitória foi muito importante, não podíamos deixar passar. No primeiro turno já havíamos ganhado deles e sabíamos que com muito trabalho poderíamos repetir o resultado. Agora estamos três partidas sem perder e encostando no G4, analisa Bruno.

Sobre o próximo compromisso, fora de casa, o atleta falou do retorno da confiança ao time.

– Nossa expectativa é de ir para Volta Redonda e fazer um bom jogo e levar os três pontos pra Bragança. Depois dessa última vitória, por mais suada que tenha sido, tiramos um peso das costas e a confiança voltou. Vamos muito mais confiantes para esse confronto no Rio de Janeiro, conta o atleta.