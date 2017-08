Frase: “É mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação.” (Friedrich Nietzsche)

Paulo Alberti Filho

DINHEIRO PÚBLICO

Tornou-se hábito a Câmara Municipal homenagear pessoas da comunidade com cartão de prata por serviços ou ações consideradas relevantes. Geralmente são pessoas comuns que voluntariamente ajudam entidades ou comunidades. Até aí tudo bem, porém defendo a tese que os custos dessas homenagens, pelo menos o cartão de prata, deveriam ser pagos pelo vereador proponente. Na maioria das vezes, os homenageados são cabos eleitorais de vereadores o que também não justifica o município ter que pagar por ato político. Em época de crise, o bom senso e a sensatez devem prevalecer. Não adianta ter discurso de austeridade e deixar o dinheiro vazar por outro lado.

SINDICÂNCIAS

Já somam 30 as sindicâncias instauradas para investigar contratos, desmanche de máquinas e equipamentos, aquisições de peças e serviços, dentre outros, praticados pelos governos de Jango (PSDB) e Fernão Dias (PT). Segundo apurei a coisa não para por aí.

RESPEITO

Creio que a população entende que a sessão ordinária da Câmara seja suspensa quando de falecimento de parentes de vereador. Suspensa no dia do fato, porém deveria se reunir no dia seguinte para continuar o trabalho para o qual são regiamente pagos. Temos sim que respeitar a efeméride, mas temos também que respeitar o interesse da população.

Se as Comissões Permanentes se reúnem nessas ocasiões, por que não o Plenário?

MEIO AMBIENTE

O Meio Ambiente em nossa cidade recebe um tratamento de celebridade quando se trata de grande empreendimento. Em alguns casos tudo pode e tudo se ajeita. Em outros a Justiça chega a ser leniente com quem agride; ou ainda intransigente como a lei requer. Há pesos e medidas e às vezes dois pesos e duas medidas. Por exemplo, o prédio do Fórum está assentado sobre uma área de brejo onde nascentes foram assassinadas para que a obra fosse feita.

ACESSIBILIDADE

A encrenca começou quando o ex-prefeito Jango assinou Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público em julho de 2011, sem ouvir ninguém da sociedade organizada e tornou a vida de comerciantes e industriais um pouco mais preocupante. No meu entendimento, as exigências de adequação, com relação a construções antigas e que não sofrem reformas ou ampliações, são cruéis. Há muitos prédios que não comportam adequações sem que se altere a estrutura de edificação e isso exige alto investimento do proprietário, quando não as tornem inviáveis. O prazo de adequação estipulado pelo Decreto assinado em 20 de maio de 2016, pelo ex-prefeito Fernão Dias, expira no dia 31 de dezembro deste ano. O problema foi criado pelo Jango, empurrado com a barriga pelo governo do PT e agora a “bucha” está na mão do prefeito Jesus.

REFORMA POLÍTICA

Começou o bate-boca em Brasília sobre a reforma política. O PT que viveu ancorado na corrupção do mensalão e da lava-jato está desesperado para impor o financiamento público de campanha. Não tendo mais como fonte de propina a Petrobras, BNDS, Friboi, empreiteiras etc, o PT tenta agora atacar diretamente os cofres públicos para financiar seus objetivos eleitorais. Por outro lado, Brasília também discute como será o sistema eleitoral. A Comissão que analisa o caso aprovou o Distritão, que elege o mais votado em cada distrito a ser previamente definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso quer dizer que será eleito o mais votado, sem computação de voto de legenda. Isso quer dizer que o mandato volta a ser do eleito e não do partido, como é hoje. Seja como for, a questão tem que passar por mais quatro votações: duas na Câmara e duas no Senado até final de setembro, para vigorar em 2018. Mas a discussão não para por aí e as coisas devem mudar para 2020 e 2022 muda de novo. Duvida?

CORREÇÃO

Duas edições passadas comentei aqui que os “novos” ônibus da Nossa Senhora de Fátima tinham as cores azul e amarelo. Me enganei, as cores são amarelo e preto. Também isso não vai dar mais conforto para o passageiro e nem baratear a passagem, mas fica a correção.

REFLEXÃO: Salmos 83 : 1-18

1 Ó Deus, não estejas em silêncio; não te cales, nem te aquietes, ó Deus,

2 Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça.

3 Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos.

4 Disseram: Vinde, e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel.

5 Porque consultaram juntos e unânimes; eles se unem contra ti:

6 As tendas de Edom, e dos ismaelitas, de Moabe, e dos agarenos,

7 De Gebal, e de Amom, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro;

8 Também a Assíria se ajuntou com eles; foram ajudar aos filhos de Ló. (Selá.)

9 Faze-lhes como aos midianitas; como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quisom;

10 Os quais pereceram em Endor; tornaram-se como estrume para a terra.

11 Faze aos seus nobres como a Orebe, e como a Zeebe; e a todos os seus príncipes, como a Zebá e como a Zalmuna,

12 Que disseram: Tomemos para nós as casas de Deus em possessão.

13 Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento.

14 Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas,

15 Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho.

16 Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor.

17 Confundam-se e assombrem-se perpetuamente; envergonhemse, e pereçam,

18 Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra.