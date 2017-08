Executivo estende prazo para Sabesp enviar minuta de contrato

O prazo de entrega da minuta do contrato da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi estendido para dia 25 de agosto. O prazo inicial conforme estabelecido no ofício entregue, no dia 11 de julho, ao presidente da companhia Jerson Kelman seria dia 15 de agosto, próxima terça-feira.

A informação é do prefeito Jesus Chedid, que está à frente das tratativas. De acordo com ele, a extensão do prazo foi em atendimento ao pedido da presidência da Sabesp. “Eles nos pediram um prazo maior, e nós concedemos porque afinal queremos uma resposta que defina todo o processo. Nosso objetivo é resolver a questão deste contrato porque não há mais tempo para indecisões”, declarou o prefeito durante contato da GB, na manhã dessa sexta-feira, 11 de agosto.

Esta polêmica que envolve o contrato da Sabesp com Bragança Paulista se arrasta desde 2009 quando do fim do contrato de 30 anos. Na mesma ocasião, os administradores à frente da Prefeitura solicitaram auxílio da Agência Reguladora do Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) para solucionar a questão. Assim, a agência, em 2009, sugeriu três formas, municipalizar o serviço, processo licitatório ou assinar com a SABESP.

Como não houve consenso, a atual administração, de Jesus Chedid, já formou o Consórcio Público Intermunicipal Águas da Mantiqueira (Consam), com municípios da região, com a finalidade de promover a ajuda mútua e o desenvolvimento sustentável na prestação de serviço de água e esgoto.

Este consórcio formulou um ofício e o entregou, no dia 11 de julho, ao presidente da Sabesp, Jerson Kelman. No documento, os municípios estabeleceram o dia 15 de agosto, próxima terça-feira, como data limite, para que seja enviada a proposta de contrato, estipulando os serviços e investimentos previstos além dos valores da outorga. A proposta deverá ser enviada detalhadamente, de forma individual com referência a cada município, em documento único, aos cuidados do gabinete da Prefeitura de Bragança, a qual se encarregará de repassá-las aos prefeitos das respectivas cidades.

A Arsesp também foi procurada pela GB, nessa última semana, e obteve como reposta da assessoria de Hélio Luiz Castro, Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico no Estado de São Paulo que “Bragança Paulista não é conveniada à Arsesp, por isso não acompanhamos o contrato. O poder concedente, no caso o município, é quem define sobre a prestação dos serviços de saneamento básico”, respondeu a assessoria de Hélio Castro.

A assessoria de imprensa da Sabesp enviou à GB nota escrita onde reafirma que “a companhia possui total interesse em renovar os contratos com os municípios da Região Bragantina”. E que 87% dos cidadãos de Bragança estão satisfeitos com os serviços da Sabesp e 77% afirmam que o contrato com a Sabesp deve ser renovado.