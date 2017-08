Alunos de Engenharia da USF realizam atividades no Bragança Garden Shopping em comemoração ao dia dos pais

Os alunos dos cursos de engenharia da Universidade São Francisco (USF) promovem nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, uma série de atividades no Bragança Garden Shopping, das 10h às 22h. As ações fazem parte das celebrações do dia dos pais.

Será apresentado ao público os melhores projetos integrados apresentados na USF. Entre eles está o carro elétrico, o carro coletor de lixo e o carro de carga, além dos projetos realidade aumentada e Safety Car. “A ideia é mostrar que os cursos de engenharia estão além da sala de aula, ou seja que a criatividade e as soluções para as necessidades da comunidade também são contempladas pelas disciplinas desenvolvidas nos cursos”, afirmou a coordenadora do Curso de Engenharia de Produção, professora Suzana Aparecida G Pádua Lima.

O Bragança Garden Shopping está localizado na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 53, Bairro Campo Novo.