Prefeitura abre mais 11 sindicâncias, agora são 30

Mais 11 processos administrativos foram abertos nesta semana para apurar supostas irregularidades em contratos e ações de administrações anteriores. Conforme a GB noticiou na edição de terça-feira, 8, 19 sindicâncias já haviam sido instauradas pela Prefeitura na semana passada. O prazo para apuração dos processos é de 60 dias.

De acordo com as portarias publicadas na Imprensa Oficial, as 11 sindicâncias se referem a: sucateamento da frota de veículos/máquinas pertencentes à Prefeitura, bem como a ausência de fiscalização e gerenciamento nos respectivos contratos de manutenção de veículos/ máquinas e de fornecimento de peças; aquisição de produtos após o prazo de vigência; concessão de remissão de créditos tributários em desconformidade com a legislação municipal vigente; irregularidades no TAC 13/16, entre a Secretaria do Meio Ambiente e a empresa Terga Terraplanagem Pavimentação e Construção Ltda; pagamento de passagem aérea a particular em novembro de 2013; conduta de servidora; concessão indevida de isenção no desconto de Imposto de Renda à servidora, desde o ano de 2014; responsabilidade pelo pagamento, por indenização, da nota fiscal nº 3170, para a empresa de Sinalização e Monitoramento.