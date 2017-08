Espanhol vence 3ª Etapa do BR de Motocross em Extrema

Foi realizada no final de semana a 3ª Etapa do Brasileiro de Motocross, em Extrema (MG). As disputas foram realizadas no Parque Municipal da cidade. Este foi o segundo ano consecutivo que o município recebeu uma etapa da competição nacional. Mais uma vez a competição foi considerada sucesso pelos organizadores e público presente. Cerca de 25 mil pessoas acompanharam as disputas de perto.

Na principal categoria, a MX1, o espanhol Carlos Campano teve um melhor aproveitamento e ficou em primeiro lugar na soma das baterias. Fechou o fim de semana com um segundo lugar (1ª bateria) e um primeiro lugar (2ª bateria).

“Na primeira bateria eu me senti um pouco travado. Mas, na segunda fui melhor. Continuo com quatro pontos de vantagem para o segundo na classificação, que é o Jetro. Agora vou voltar para a Espanha, já na terça-feira, para continuar minha preparação por lá”, destacou o campeão, Campano.

Classificação no Campeonato: 1º Carlos Campano – 117 pontos; 2º Jetro Salazar – 113 pontos; 3º Eduardo Lima – 99 pontos; 4º Paulo Alberto – 89 pontos e 5º Jean Ramos – 79 pontos.

MX2-Os pilotos Gustavo Pessoa e Fábio dos Santos travaram um grande duelo tanto na primeira quanto na segunda bateria da MX2. Fábio levou a melhor na primeira, e Gustavo na segunda. Mas, na soma das baterias Gustavo ficou na frente e subiu no lugar mais alto do pódio, ampliando assim a pontuação na classificação geral do Campeonato. Gustavo segue com 147 pontos e Fábio dos Santos com 129.

Na MX2 Junior Tallys Nathan subiu no lugar mais alto do pódio. O piloto conseguiu a primeira colocação na primeira bateria, e ficou em terceiro na segunda. Agora soma 139 pontos na tabela do Campeonato, seguido de Leonardo Cassarotti com 132 pontos.

“Fiquei muito feliz com o resultado. Quero agradecer a todos meus patrocinadores por terem confiado em mim. Vou continuar dando o meu melhor para sair campeão do Campeonato”, ressaltou Tallys.

MX2 JUNIOR- A prova da categoria Junior foi marcada por mudanças de posições. José Antônio Pedro Filho largou na frente, mas logo Bruno Schimitz ultrapassou e assumiu a frente. Pedro Magero veio em terceiro, mas também ultrapassou Jose Antônio.

Keven Ikeda seguiu em ritmo forte conquistando posições. Quase na metade da prova ultrapassou Pedro Magero e conquistou a segunda colocação, mas logo em seguida sofreu uma queda e teve que abandonar a disputa.

O confronto maior ficou para as demais posições, já que Bruno e Pedro seguiram firmes na primeira e segunda posição. Nos últimos minutos Joaquim Neto que estava em sexto fez boas ultrapassagens e terminou em quarto lugar.

Bruno conseguiu a terceira vitória consecutiva, e segue líder do Campeonato. “Não foi fácil essa prova. Ontem fiz o terceiro tempo estava preocupado, mas hoje consegui fazer uma boa largada. Agora é seguir firme para conseguir o título”, destacou o campeão.

MX4 e MX5- As categorias MX4 e MX5 que correram juntas. Os pilotos aceleraram bem desde o início já que esta foi a penúltima etapa destas categorias. Milton Becker, o Chumbinho saiu na frente seguido de Willian Guimarães, Walter Tardin e Dario de Oliveira Junior. EriveltoNicoladelli que vinha logo atrás ultrapassou Dário e conquistou a quarta posição.

Ao longo da prova as primeiras posições não tiveram mudanças. Faltando cinco minutos para o fim William acelerou e foi para cima de Chumbinho. A disputa entre os dois ficou emocionante, até que William conseguiu fazer a ultrapassagem na sessão de costela, e manteve o ritmo acelerado até cruzar o arco de chegada em primeiro.

“Consegui repetir o resultado de ontem, na MX3. A pista mudou bastante de ontem pra hoje, o sol está forte, mas aproveitei um erro do Chumbinho e consegui terminar em primeiro”, destacou o campeão da MX4, William Guimarães, que segue em primeiro na classificação geral da categoria.

O Campeonato Brasileiro de Motocross terá patrocínio de Honda, Yamaha, Rinaldi e IMS. A temporada ainda terá o apoio da Mobil. A etapa conta com patrocínio local de Blade Energy e Grupo Geração.