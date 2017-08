Bragança terá 1º Festival Estudantil

A partir deste ano, Bragança terá o 1º Festival Estudantil, que envolverá 23 escolas públicas e particulares, com o objetivo de promover o esporte e lazer, oferecendo oportunidade para os estudantesse interessarem pela prática esportiva. Haverá categorias pré-mirim e infantil, com modalidade individual, envolvendo atletismo, damas, tênis de mesa e xadrez, e coletiva, como basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

O secretário municipal de Juventude, Esportes e Lazer, Carlos Alberto de Souza, disse que o Festival é um presente para as escolas e principalmente aos alunos. “É um evento com muitas parcerias e queremos fomentar o esporte na cidade, descobrir talentos e o mais importante, formar cidadãos”.

Em todas as modalidades e categorias haverá premiação com medalhas aos três primeiros colocados. As três escolas que obtiverem as maiores pontuações na classificação geral receberão troféus.

A abertura do evento acontecerá no sábado, 12 de agosto, às 9h, no Ginásio Municipal de Esporte Dr. Lourenço Quilici, localizado na Avenida Dr. José Adriano Marrey Junior nº 754, Vila Municipal.