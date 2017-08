Escola Municipal Dr. Jorge Tibiriçá completa 120 anos

Na noite de ontem a Escola Municipal Dr. Jorge Tibiriçá realizou evento para comemorar os 120 anos de fundação.

A celebração aconteceu no Clube de Regatas Bandeirantes e envolveu familiares, alunos e equipe escolar. Os alunos reapresentaram coreografias de festa junina e cada turma dançou uma música famosa das décadas de 1910 a 2000, para remontar a passagem da escola através dos tempos.

A escola, antes chamada Grupo Escolar de Bragança, foi fundada em 20 de junho de 1987. Seu patrono, Dr. Jorge Tibiriçá, foi governador do Estado de São Paulo e responsável pela construção do prédio concluído em 1908, como conhecemos hoje.