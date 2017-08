Bragança receberá polo da Univesp

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) assinou convênio para instalação de um polo na FATEC. Durante cerimônia realizada na segunda-feira, 7, o vice-prefeito Amauri Sodré representou o prefeito Jesus Chedid, e ressaltou que o convênio assinado com a Univesp será de suma importância para a população bragantina, que terá mais uma opção de ensino superior à distância, gratuito e de qualidade.

A Univesp é uma instituição de educação voltada ao Ensino Superior, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação e Ministério da Educação e Cultura (MEC).

Serão disponibilizadas em todo estado mais de 16 mil vagas gratuitas nos cursos de Engenharia de Computação e Produção, Pedagogia, Licenciatura em Biologia, Física, Matemática e Química, na modalidade de Ensino a Distância (EAD).

Em Bragança, a Faculdade de Tecnologia (FATEC) Jornalista Omair Fagundes de Oliveira está localizada na Rua das Indústrias, 130, Uberaba.

O polo oferece a infraestrutura necessária (computadores, impressoras e acesso à internet) para o estudante participar das atividades da universidade como provas, discussões em grupo e dos trabalhos orientados por tutores. Mais informações pelo telefone 4031-0628.