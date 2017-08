Prefeitura entrega mais uma escola revitalizada

Na segunda-feira, 7, o vice-prefeito Amauri Sodré, representando o prefeito Jesus Chedid, secretário de Educação, Adilson Condesso, vereadores, e a presidente da Câmara Municipal, Beth Chedid, além da equipe escolar estiveram na solenidade de entrega da Escola Municipal Prof. Joaquim Theodoro da Silva, no Jardim Júlio Mesquita, que foi revitalizada após demandas urgentes de reparos.

Em janeiro deste ano, as equipes da Prefeitura realizaram vistoria em diversas escolas municipais e todas mostraram necessitar de reparos. Porém, quatro delas foram identificadas em estado crítico, sendo uma delas a escola Prof. Joaquim Theodoro da Silva uma delas, com graves problemas estruturais.

Segundo Caroline Ap. Cezilla Ramalho, diretora da escola, quando assumiu a unidade, em 2013, já relatou todos os problemas encontrados no prédio. “Temia que a escola fosse interditada pela Defesa Civil, dada as condições do prédio”.

A escola estava com problemas elétricos, hidráulicos, rachaduras, trincas e danos no telhado. O prédio também recebeu nova pintura interna e externa, corte de grama e revitalização dos jardins, reforma de todas as lousa.

Ainda nesta semana a Prefeitura entregará a Escola Municipal Saada Nader Abi Chedid, no bairro Uberaba, reformada. Já foram entregues as Escolas Cel. Ladislau Leme, no bairro Santa Luzia e Professora Sara Moritz, no Jardim São Miguel.