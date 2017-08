Iniciada preparação das festividades para Dia da Independência

Independência, 7 de Setembro, será retomada em grande estilo, segundo anunciou Cleber Centini Francisco Bertin, sucessivamente secretários municipais de Cultura e Turismo e Trânsito e Segurança. Eles falaram à GB, na tarde da última terça-feira, 9 de agosto durante reunião de trabalho.

“O objetivo principal destas reuniões com as forças de segurança do Município, secretários municipais, entidades de classe, entre outros é resgatar o amor à pátria com um desfile memorável. É nosso dever, enquanto agentes da administração pública promover este sentimento de civismo, lembrando datas importantes para o Brasil e atentos ao exemplo de respeito às instituições. Por isso, estamos dedicados a fazer um grande evento”, declararam os secretários.

No ano passado, 2016, o tradicional desfile cívico de 7 de setembro, na Passarela Chico Zamper, foi suspenso pelo então prefeito Fernão Dias da Silva Leme, sob a alegação de conter despesas. Porém, a data foi lembrada com um tímido ato na frente do Palácio Santo Agostinho, sede da Prefeitura.

Ainda de acordo com os secretários, a comemoração deste ano deverá levar para o desfile, na ‘Passarela do Samba’, além das forças de segurança com todos os departamentos da Guarda Civil Municipal, polícias civis, militares, rodoviárias federais e estaduais, estudantes de todos os níveis. Vários outros segmentos da sociedade local também foram convidados a participar.

O trajeto do Desfile Cívico já está definido, início nas proximidades do Ciles Florivaldo Grasson, no Lavapés, segue em direção a Passarela Chico Zamper.

As reuniões ocorrem no auditório do Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade (Cisem), no Jardim Julio d Mesquita Filho.