Imagem de N. Senhora de Fátima visita Bragança

A Sabesp, tida como referência em meio ambiente e responsável pela qualidade do abastecimento de água no estado e por conseguinte co-responsável pela preservação ambiental, deu péssimo exemplo nesta semana. O secretário municipal de Serviços, Aniz Abib Júnior, flagrou um caminhão prestes a despejar entulhos em área inadequada, nas proximidades do bairro Henedina Cortez.

