Campanha Antirrábica cumpre calendário da região urbana

A Campanha de Vacinação que imuniza cães e gatos contra Raiva promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças cumpre calendário na região urbana do Município. A campanha iniciou na manhã de terça-feira, 8, e segue até o dia 27 de setembro.

No momento agentes de saúde cumprem o cronograma urbano. Na segunda etapa, a imunização será levada para a zona rural. No primeiro dia da campanha, no período da manhã, foram vacinados 23 gatos e 167 cães dos moradores do bairro Julieta Cristina. Já no período da tarde, o posto de vacinação estará na Planejada I, na Avenida Deputado Virgílio de Carvalho Pinto (em frente ao Supermercado Mendonça), das 13h30 às 16h.

Segundo Rodrigo Bueno, Chefe de Divisão Sanitária e Epidemiológica, a previsão é que sejam vacinados até ao final do dia cerca de 250 animais. “A meta é vacinar 80% da população de cães e gatos do município, no período de 8 de agosto até 6 de setembro, para a Zona Urbana, e do dia 11 a 27 de setembro para a Zona Rural. A vacina é administrada a partir dos 4 meses de vida e é contraindicada aos animais que estão tomando anti-inflamatórios ou antimicrobianos” orienta Rodrigo Bueno.

A raiva é transmitida pela saliva dos animais contaminados, através de mordida de gatos e cães. Há poucos casos de cura da raiva em animais e, se transmitida para seres humanos pode ser fatal.

A Prefeitura também realizará a divulgação da campanha por carro de som nos bairros, agentes comunitários de saúde e unidades de saúde. Para mais informações, ligue (11) 4034- 4144 – Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças (DIVE).