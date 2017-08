Administração quer mais escolas estaduais para zona norte

Na terça-feira, 8, o secretário municipal de Educação, Adilson Condesso, representou o prefeito Jesus Chedid em audiência com o secretário de Educação, José Renato Nalini, para discutir as demandas do município na área educação. A reunião agendada pelo deputado estadual Edmir Chedid (DEM) aconteceu na Secretaria de Educação, em São Paulo, envolvendo também representantes de vários municípios.

O secretário levou pedido do prefeito Jesus, relativo a construção de duas escolas estaduais na zona norte para atender a região do Jardim Águas Claras e Jardim Iguatemi, onde há grande expansão demográfica. Reivindicou ainda reformas de prédios escolares.

O secretário Condesso prestou contas do andamento das obras de escolas nos bairros Padre Aldo Bolini, Jardim Vista Alegre e Jardim São Miguel, paralisadas desde a administração anterior.

A Prefeitura retomou as obras compromissadas com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e parceria com o Governo do Estado. A Escola Estadual do Jardim São Migueljá está com 35% as obra concluída e as creches dos bairros Padre Aldo Bolini e Jardim Vista Alegre, que foram iniciadas pela atual administração, cumprem com rigor o cronograma. José Renato Nalini reafirmou o compromisso de parcerias futuras para construção de mais três creches em Bragança Paulista.