Acidente em rotatória da Av. Rinzo Aoki expõe impaciência de motoristas

Embora com ferimentos leves, foi necessária uma ação do Resgate do Corpo de Bombeiros para socorrer a vítima e desimpedir o tráfego no cruzamento da Avenida Rinzo Aoki com a Rua dr. Jorge Pereira de Lima, Tanque do Moinho, na tarde dessa segunda-feira, 7 de agosto.

Por volta das 14H45, a impaciência dos motoristas foi o que mais chamou atenção das testemunhas do acidente entre uma Honda Biz de placa CGT-3954/BP e o VW Golf placas ARV- 9348/ BP registrado.

Enquanto os bombeiros e um representativo número de pessoas tentavam proteger a vítima, condutora da Honda Biz, do sol forte e da movimentação nos arredores, os motoristas que trafegavam pelo local impacientavam-se, buzinavam e brigavam na disputa de conseguir romper o tumulto e cruzar a rotatória parcialmente interditada pela Unidade de Resgate dos Bombeiros.

Segundo o que se pode observar no local, para amenizar a situação, os bombeiros providenciaram a remoção rápida da vítima, a acomodaram no interior da viatura e estacionaram um pouco mais á frente. Indagados sobre o estado da vítima, informaram que a mesma estava bem e que aguardariam a chegada da Polícia Militar para concluir o socorro. Mas ainda assim os motoristas não se entendiam na rotatória.