COMDEMA realizará extraordinária na quinta-feira

A secretaria de Meio Ambiente informa que o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) realizará na quinta-feira, 10, a primeira reunião extraordinária do ano. A reunião está prevista para começar as 9h30 no Núcleo de Apoio ao Professor e ao Aluno (NAPA), localizada na rua São Bento, 653, Vila Aparecida.

Ontem a GB tentou contato com o secretário de Meio Ambiente, Fábio José Machado, para obter a pauta da reunião, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta.

HISTÓRICO- O prefeito Jesus Chedid destituiu no mês de fevereiro o COMDEMA que tinha como membros comissionados do PT ou empresários ligados ao ex-prefeito Fernão Dias (PT). A destituição foi feita pelo Decreto 2.435, que revogou dois outros decretos de 2016 que tratavam sobre a nomeação dos membros.

O COMDEMA ficou por quatro anos sendo criticado devido a imoralidade em ter como presidente o próprio secretário de Meio Ambiente da época, Francisco Chen. Cabe ao conselho ser democrático, acompanhar e fiscalizar as ações da secretaria de Meio Ambiente. Durante os últimos anos diversas barbaridades ambientais foram encobertas pela Prefeitura.