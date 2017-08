Câmara Municipal suspende sessão

A Câmara realizaria hoje a 27ª sessão ordinária do ano, com duas moções, um projeto de lei complementar e três projetos de lei em pauta. Porém, devido ao falecimento da mãe do vereador Moufid Doher, a sessão foi cancelada.

A medida obedece ao artigo 110, parágrafo Único B, do Regimento Interno da Câmara que diz que “excepcionalmente, como homenagem póstuma, a sessão ordinária não será realizada quando ocorrer, nos cinco dias anteriores contados da data de sua realização, o falecimento de vereador, prefeito ou vice-prefeito do Município, bem como o de seus ascendentes, descendentes ou cônjuges, de governador do Estado de São Paulo e de presidente ou vice-presidente da República.”

As Comissões Permanentes devem ocorrer normalmente, mas o presidente de cada comissão poderá também suspender a sua realização. A Comissão de Justiça está marcada para as 14h de hoje. As comissões de Saúde e a de Finanças devem realizar suas reuniões amanhã, às 9h e às 10h30, respectivamente. Constavam na pauta da sessão: A criação da Semana Municipal de Prevenção de Acidentes Envolvendo Motocicletas e a reorganização das hortas escolares estão na ordem do dia para deliberação em segundo turno. Moção que pede ao Executivo estudos sobre a viabilidade de redução da jornada de trabalho semanal de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem contratados pela Prefeitura; Moção que solicita ao Executivo análises para a implantação de assistência a alunos diabéticos na rede municipal de ensino; Projeto de Lei Complementar 9/17, de autoria da Mesa Diretora, que propõe a criação do Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal, para modernização técnico-administrativa da Casa e custeio das atividades da Escola do Parlamento.

Na Tribuna Livre estavam previstas as participações de Josino Garcia Neto e Lilian Florencia de Godoy, sobre o Mercado Municipal e Marcos Santos Almeida, sobre handbike, esporte para cadeirantes com uma bicicleta adaptada.