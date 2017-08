Administração prorroga prazo para entrega de obras

A Administração Municipal vem garantindo a continuidade da obras e melhorias em áreas de grande demanda na cidade.

Na semana passada, a empresa Rocca Construções e Empreendimentos LTDA, assinou contrato de cerca de R$65 mil para reforma da UBS Estratégia de Saúde da Família “Dr. Ernesto Porto de Almeida”, no Jardim São Miguel. Também prorrogou o prazo para a entrega de obras como a construção da quadra poliesportiva no bairro Parque dos Estados, com nova data prevista para 22 de setembro, além das obras de pavimentação do Jardim do Lago do Moinho, com previsão para 29 de dezembro para conclusão.

A Prefeitura abriu ainda licitação para recuperação de área degradada e implantação de parque ecológico na cidade. A concorrência pública deve acontecer em setembro.