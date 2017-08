Sitta pede cautela e diz “Estamos um pouco só à frente. Tem que trabalhar e crescer juntos”

Confiança e superação, essas foram as palavras mais ditas nos corredores do estádio Nabi Abi Chedid, após a vitória do Bragantino em cima do Mogi Mirim na tarde de sábado, 5. Isso porque a além do resultado ter tirado a equipe da zona de rebaixamento do Grupo B, ele também encerrou o jejum de oito jogos sem vitória no nacional.

Após a partida os atletas falaram com a imprensa e enalteceram um melhor rendimento da equipe, mas admitem que algumas coisas precisam melhorar.

Para o capitão Edson Sitta o momento é de cautela, já que a diferença com a zona de rebaixamento ainda é pequena e um vacilo pode pôr a equipe de volta na incomoda posição.

“Temos que enaltecer essa vitória. Foi um jogo de uma equipe só. Propusemos o jogo e conseguimos a vitória. (…) Isso é bom. Dá um respaldo maior para nós. Podemos trabalhar mais tranquilos. Mas não podemos vacilar, não. Estamos um pouco só à frente. São poucos pontos da zona de rebaixamento. Temos que ter essa tranquilidade para trabalhar e continuar crescendo juntos” disse o volante e capitão do Massa Bruta, em entrevista à rádio 102 FM..

Para o volante Marino a vitória foi importante e devolveu a confiança para o grupo. O volante também viu uma evolução na equipe e acredita que a equipe pode melhorar a cada jogo. “Demos um passo importante, com essa vitória em casa. Temos que continuar assim para conquistarmos os nossos objetivos. (…) Quando a vitória vem, a confiança vai aumentando. O time todo está de parabéns” disse Marino, à rádio. ”

Agora o treinador Roberto Fonseca já inicia os trabalhos para enfrentar o Volta Redonda às 15h, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.