Rodada da série C: Botafogo perde para o JEC, Ypiranga entra no G4 e Macaé na degola

A 13ª Rodada da série C teve surpresas principalmente no grupo B. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu a invencibilidade para o Joinville, o São Bento venceu o Tupi/MG, e agora divide a vice-liderança do grupo com a equipe mineira Pelo Grupo A, a rodada foi de empate. Das cinco partidas três terminaram com o marcador igualados e dos quatro times que compõem o G4 apenas o Sampaio Correia venceu.

JEC encosta no G4 – Nem tudo dura para sempre. O Botafogo-SP esperava completar seu décimo jogo invicto dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, mas perdeu por 1 a 0, nesta tarde para o Joinville pela 13.ª rodada. Apesar do tropeço em Santa Catarina, o time paulista lidera o Grupo B com 21 pontos. A vitória recolocou o Joinville perto do G4, com 18 pontos, em quinto lugar. O gol da vitória catarinense foi marcado por Rafael Grampola, ex-atacante do Bragantino.

Sampaio vence fora – Pelo Grupo A o Sampaio foi o único time do G4 a vencer. A equipe bateu o Cuiabá, por 3 a 1, na Arena Pantanal no Mato Grosso. Com o resultado a equipe Maranhense chega a 22 pontos e iguala na pontuação com o vice-líder Fortaleza e pelo saldo de gols (8 a 1) fica com a terceira O Cuiabá segue com 15 pontos, em sexto lugar.

Remo cede empate – No Mangueirão, o Remo perdeu uma boa oportunidade de vencer o Confiança. A equipe evencia por 2 a 0, mas cedeu o empate na parte final do jogo. O empate manteve o time no G4, com 18 pontos, um a mais que o Salgueiro.

O empate também acabou sendo importante para o Confiança, que atingiu os 13 pontos e deixou a lanterna para o ASA, com 12 pontos. Mas ambos ainda estão na zona de rebaixamento.

São Bento vence – No estádio Walter Ribeiro, o São Bento superou o Tupi por 2×0, com gols de Caio César e Anderson Cavalo, ambos no primeiro tempo, chegando aos 20 pontos, mesma pontuação do adversário no Grupo B. Porém os que os sorocabanos ficam com a segunda colocação por ter melhor saldo de gols – 5 a 2.

Volta e Tombense empatam- No interior de Minas Gerais, Tombense e Volta Redonda empataram sem gols e continuam fora do G4.

Os mineiros têm 18 pontos, em quinto lugar, um a mais do que os fluminenses, com 17, em sexto. Na próxima rodada o Volta Redonda recebe o Bragantino.

Líderes só empatam pelo Grupo A- Pelo grupo A. o CSA contou com a sorte para manter a liderança isolada. No sábado, 5, a equipe buscou o empate por 1 a 1 com o Moto Clube, em São Luis (MA), com um gol de Jorge Fellipe aos 48 minutos do segundo tempo. O curioso que o próprio zagueiro tinha feito um gol contra no primeiro tempo.

No mesmo dia, o Fortaleza manteve a liderança, com 22 pontos. Jogando fora de casa os cearenses saíram perdendo para o ASA de Arapiraca, lanterna do grupo com 12 pontos, e buscaram o empate terminando a partida em 1 a 1.

Salgueiro é o quinto– O Salgueiro-PE venceu o Botafogo- PB, por 1 a 0, no interior de Pernambuco e assumiu a quinta colocação com 17 pontos. Já o Botafogo sofreu a sua sexta derrota consecutiva e segue na sétima colocação com 14 pontos, um a mais do que o Confiança primeiro na degola.

Macaé na degola – O Macaé foi surpreendido pelo Ypiranga e perdeu pelo placar de 2 a 0, em pleno Estádio Moacyrzão. Os únicos gols da partida foram marcados por André Luiz, um em cada tempo. Com o resultado o Ypiranga/RS saltou da sexta para a quarta colocação com 18 pontos, superando Tombense e Joiville, que tem a mesma pontuação, pelo saldo de gols. Já o Macaé, vive um momento totalmente diferente na tabela. Com três derrotas nos últimos cinco jogos, o time carioca está na nona colocação com apenas 12 pontos.