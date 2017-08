Com gol de Ligeiro, Braga volta a vencer e deixa zona de rebaixamento

Finalmente o Bragantino reencontrou a vitória na série C e de quebra deixou a zona de rebaixamento da competição. Na fria tarde de sábado, 5, a equipe venceu o Mogi Mirim por 1×0, com gol de pênalti de Anderson Ligeiro. Com a vitória, e com a derrota do Macaé para o Ypiranga por 2×0 /RS, a equipe deixa o jejum de oito partidas sem vencer para trás, assume a oitava colocação com 15 pontos e afunda ainda mais o Mogi, que mesmo se apresentando bem, segue como lanterna do grupo B além de viver uma forte crise fora dos gramados.

Com os salários atrasados, os jogadores fizeram greve ao longo da semana (treinaram apenas dois dias fisicamente) e ameaçaram não entrar em campo neste sábado. Alguns jogadores e o técnico Marcelo Veiga deixaram o time antes do jogo contra o Braga por causa dessa situação. Na noite de sexta-feira, 4, a diretoria do Mogi pagou parte da dívida e o time aceitou entrar em campo, com o auxiliar Mário Júnior como interino. Segundo divulgado no programa “Concentração da rádio 102,1 FM, o Bragantino teria enviado um ônibus para buscar a equipe na cidade de Mogi.

O próximo compromisso das equipes é no sábado, 12. O Bragantino encara o Volta Redonda, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira no Rio de Janeiro e o Mogi joga às 15h30, contra o Ypiranga, no estádio Vail Chaves.

O Jogo –Contrariando todas as previsões, o Mogi Mirim foi melhor que os donos da casa nos primeiros minutos de jogo e no primeiro minuto quase abriu o placar. Nunes recebeu dentro da área e bateu forte para gol, carimbando a trave.

Com o susto o Braga equilibrou as ações e tomou a frente do confronto e, aos 15 minutos, Marino viu bem a chegada de Anderson Ligeiro, que dentro da área foi derrubado. O árbitro Marielson Alves Silva não teve dúvida e assinalou pênalti. Na cobrança, Anderson Ligeiro chutou rasteiro no canto direito, abrindo o placar para o Massa Bruta.

Com o gol, o Massa Bruta ganhou confiança, passou a pressionar e quase marcou o segundo. Aos 38, Bruno Oliveira avançou e abusando da velocidade cortou a zaga adversária. De canhota, o lateral-direito bateu para o gol, a bola tirou tinta da trave do goleiro Márcio.

No segundo tempo, o Bragantino continuou melhor em campo, mas não teve o mesmo ritmo da primeira etapa. A equipe valorizou a troca de passes e criou algumas boas jogadas para ampliar, principalmente após a entrada de Wellington Mello, mas todas pararam nas mãos do goleiro Márcio.

Pressionado, o Mogi Mirim se lançou um pouco mais ao ataque, mas sem conseguir envolver a marcação dos anfitriões, criou pouco chances claras de gol tendo a primeira boa chance de ampliar o placar somente aos 32 minutos. Em cobrança de falta, o veterano Cristhian bateu no capricho, a bola triscou em Everton e quase morreu no fundo da rede.

Sem caprichar nas jogadas de ataque o Braga saiu com uma vitória magra, porém muito importante para a equipe.