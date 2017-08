Aberta etapa de contribuição pública na revisão do plano das bacias PCJ

A etapa para apresentação das contribuições públicas no diagnóstico da revisão do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) 2010 a 2020 será encerrada na próxima semana dia 17 de agosto. O projeto está sendo capitaneado pela diretoria do Comitê PCJ, conforme deliberado em reunião realizada no dia 2 de agosto, na Câmara Municipal de Campinas.

A revisão objetiva atualização do enquadramento dos corpos d´água que formadores da Bacia PCJ, onde está o Rio Jaguari e consequentemente Bragança Paulista. O Município figura no relatório que norteará a revisão com 68,7% do território inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Jaguari e 31,3% na Bacia Hidrográfica do Ria Atibaia.

No relatório de 329 páginas GBonde constam as propostas, metas, estudos gerais sobre a região, estão também as previsões de investimentos. Para Bragança Paulista, avalia-se investir R$ 25 milhões em um projeto de ampliação da capacidade de tratamento, neste caso esgoto passando de 360 litros/s para 720 litros/s e obras na estação de tratamento de água ETA ‘Santa Lúcia’.

O formulário para envio das colaborações, assim como o relatório atualizado com o Diagnóstico estão disponíveis para download no endereço www.comitespcj.org.br