Preço flutuante do gás de cozinha desestabiliza planos de distribuidores

Em Bragança Paulista, representativa parcela dos distribuidores acaba de entrar num dilema quanto ao manejo dos estoques de botijões de gás de cozinha. Isto porque a Petrobras reajustou o preço do produto em 6,9%, no sábado, 5 de agosto e assim o fará mensalmente a partir de agora. De acordo com material informativo enviado pela assessoria de imprensa da estatal, o reajuste acompanha a política de preços divulgada no dia 7 de junho passado.

Uma pesquisa informal realizada pela Gazeta Bragantina, na manhã dessa segunda-feira, 7 de agosto de 2017, demonstrou que a indecisão dos distribuidores sobre a conduta diante dos valores a serem aplicados no comércio de gás de cozinha, que até a semana passada praticava preços de liquidação entre R$40 e R$50 reais, decorre da flutuação de preços que será aplicada pelo governo nos próximos meses. Por isso agora trabalharão com estoque reduzido e preços com ligeiras diferenças.

“A nossa insegurança veio mais forte quando do anúncio da Petrobrás de que os preços, com nova política, serão alterados mês a mês. O preço de agosto poderá ser maior ou menor em setembro. Nós seremos informados, segundo anunciado, nos primeiros cinco dias de cada mês”, explicou o gerente de uma das distribuidoras procuradas pela redação da GB.

A assessoria da Petrobras argumenta que a “lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados e que as revisões feitas nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. A Petrobras calcula que, se os repasses feitos especialmente por distribuidoras e revendedores forem levados, integralmente, aos preços ao consumidor, o preço do botijão de GLP P-13, gás de cozinha, pode ser reajustado, em média, em 2,2% ou cerca de R$ 1,29. O valor vai depender da manutenção das margens de distribuição e de revenda e das alíquotas de tributos”, observou.

Em nota, o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informa que o reajuste oscilará entre 6,4% e 7,5%, de acordo com o polo de suprimento.

Em julho, a Petrobras reduziu o preço do gás de cozinha em 4,5%, após ter aumentado o valor em 6,7% no mês anterior.