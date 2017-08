19 sindicâncias administrativas devem apurar ações de ex-prefeitos

A Prefeitura começou a investigar diversos contratos e supostas ações irregulares de administrações passadas, desde desmanche de trator até dispensa de licitações e rompimento de contratos

A Prefeitura abriu no mês de julho, conforme portarias publicadas na Imprensa Oficial de sexta-feira, 4, 19 sindicâncias administrativas para apurar supostas irregularidades em contratos e ações da administração do ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme (PT) e ex-prefeito João Afonso Sólis (PSDB). O prazo para apurar os fatos dos processos administrativos é de 60 dias.

As sindicâncias se referem a Prestação de Contas de recursos repassados pelo Município a Associação Comunitária de Bragança Paulista – ACOHAB; a supostas irregularidades encontradas durante a análise de processos administrativos de Pedido de Habite-se; a não devolução de aparelho celular, pertencente ao Patrimônio Público, por Agente Político exonerado em 2016; contratos de internet banda larga, celebrados em 2016, sem prévio procedimento licitatório; indícios de negligência e ilegalidades na compra e destinação de tubos de concreto, adquiridos pela Administração Municipal entre os exercícios de 2015/2016; autoria e materialidade da infração administrativa pelo cancelamento do Convênio com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, para construção de barracão industrial, no valor de R$ 200 mil; infração administrativa na fiscalização e gerenciamento do Contrato de Gestão Integrada do Sistema de Iluminação Pública; impugnação relativa à Dispensa de Licitação 84/2011, que gerou o contrato com a empresa Centro de Alimentos Ltda, para fornecimento de cestas básicas; impugnação relativa à Dispensa de Licitação 01/2010 de serviços especializados de montagem e desmontagem de arquibancadas e camarotes; autoria e materialidade da infração administrativa pelo cancelamento do Convênio com o Ministério da Saúde para ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde no valor de R$ 499.999,75 e cancelamento de Convênio com o Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos no valor de R$ 300 mil; infração administrativa pelo pagamento realizado pelo Município, de contas de iluminação pública no valor de R$ 54.982,18, de loteamento sem livre acesso à população e controle rígido de entrada de pessoas e veículos contrariando a Resolução da ANEEL nº 414/2010; apuração de indícios de superfaturamento na compra de peças de informática; destinação dada a materiais e equipamentos do barracão da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo desativado na Administração 2013-2016; perda de recursos cujo objeto eram duas Academias ao Ar Livre; irregularidade na Concorrência Pública nº 03/2010 para contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade e marketing; infração administrativa na transferência irregular dos recursos vinculados da conta do Regime Próprio de Previdência Social Complementar – RPPSC do município para a conta movimento; desmanche de trator agrícola TL 75 E, pertencente ao Patrimônio Municipal; cancelamento do Convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para Aquisição de Equipamentos para Telecentros no valor de R$ 100 mil e impugnação relativa à Dispensa de Licitação nº 17/2010, que gerou o contrato com a empresa Neimar Produtos Alimentícios Ltda., para aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 21.534,54.