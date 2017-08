Aceves vence o Brasil Games e se prepara para a Copa São Paulo

No dia 29 de julho, o atleta Miguel Aceves venceu o Brasil Games, a maior competição de Taekwondo da América Latina. O evento foi realizando bairro de Pinheiro em São Paulo e reuniu mais de 800 atletas de 25 países. Para chegar ao topo, Aceves fez duas lutas e na última, venceu o atleta Nivaldo conquistando o primeiro lugar e sua 65ª medalha.

Agora, Aceves volta ao tatame dia 27 de agosto, para disputar a Copa São Paulo de Taekwondo. O atleta ainda fará um amistoso na cidade de Jundiaí, para conseguir a vaga no Campeonato Brasileiro em setembro.

Atualmente com 65 medalhas, Aceves é o maior medalhista da modalidade. Ele representa Bragança há 14 anos e espera ampliar suas conquistas ainda mas, para isso ele precisa de mais patrocinadores para continuar os treinamentos. Atualmente ele conta com apoio Top Jeans, Titãs Pizza, Empório 2 irmãos e Farmácia Araújo.

AULAS – Miguel Aceves, detentor de 31 títulos, 65 medalhas e larga experiência nesta modalidade, está dando aulas no mezanino da Piscina Municipal “Maria Astrid Dubard”, no bairro Júlio Mesquita, localizado na av. Dr. Zeferino Alves do Amaral, s/n, no bairro Júlio de Mesquita. Interessados terão que ter a idade mínima de sete e máxima de 70 anos e poderão se inscrever na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, situada na Av. dos Imigrantes, 3.237, no bairro do Lavapés. Mais informações por meio do telefone (11) 4034-2822.