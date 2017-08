Jogos dos desesperados: Braga e Mogi se enfrentam hoje no Nabizão

O Bragantino recebe o Mogi Mirim hoje, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid (Nabizão), pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vindo de empate, fora de casa, por 0 a 0 com o Ypiranga-RS, o Bragantino precisa vencer a qualquer custo para enxergar a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento. Para isso acontecer nesta rodada, o Massa Bruta tem que secar o Macaé, que enfrenta o Ypiranga de Erechim/RS, no estádio Moacirzão, no Rio de Janeiro. Na última rodada o Mogi também empatou. Jogando em casa a equipe ficou no 1×1 com o Tombense-MG.

Com este panorama de necessidade e pressionado com a proximidade com a série D, o técnico Roberto Fonseca deve ousar na escalação do time e tentar uma formação mais ofensiva. Anderson Ligeiro e Jobinho devem ter chances de iniciar a partida como titulares.

O treinador também terá o retorno do lateral Bruno Oliveira, jogador que desfalcou a equipe no empate diante do Ypiranga. Porém, como é de costume do treinador, o time titular só deve ser divulgado momentos antes da partida. Na manhã de ontem a equipe realizou o último apronto no Nabizão, para a partida antes de ir para a concentração.

DESESPERADOS – Os dois clubes se encontram dentro da zona de rebaixamento do Grupo B. O Braga é o penúltimo colocado, com 12 pontos, mesma pontuação do Macaé, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Mogi, é o lanterna da chave, com dez pontos ganhos.

Neste duelo direto para sair da zona da degola, os clubes tentam reencontrar o caminho da vitória. O Braga não vence há oito jogos (cinco empates e três derrotas). A última vitória, aconteceu em 3 de junho e justamente sobre o Sapão, no Vail Chaves, em Mogi Mirim, pelo primeiro turno da série C.

O placar foi de 4 a 2 com gols de Bruno Oliveira, Vitor, Anderson Ligeiro e Felipe Silva para o Massa Bruta, enquanto que Régis e Rodrigo assinalaram os tentos dos mogimirianos.

Já o Mogi Mirim não sabe o que é vitória a cinco rodadas (três empates e duas derrotas). O último triunfo do Sapão, foi de 2 a 1, sobre o Volta Redonda-RJ, em Mogi Mirim, pela sétima rodada da competição.

Na história, Bragantino e Mogi Mirim se enfrentaram 26 vezes, com onze vitórias para o Massa Bruta, seis empates e nove vitórias do Mogi . O Braga também leva vantagem nos gols marcados, 47 contra 40 do Sapão.