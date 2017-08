Solução para desemprego: Deputado Ramalho da Construção se reúne com presidente da FIESP

O deputado estadual Ramalho da Construção (PSDB) e presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de São Paulo, liderou comissão formada por representantes dos principais sindicatos de São Paulo em reunião realizada com o presidente da FIESP/CIESP e Sistema “S” (Senai,Sesi, IRS e Sebrae), Paulo Skaf.

O encontro objetivou estudar uma pauta para o crescimento do Brasil, priorizando a geração de emprego e renda e fazer girar a roda do desenvolvimento. “Precisamos construir alguma forma para combater o desemprego de 14 milhões de trabalhadores e outros 10 milhões que vivem de bicos. Entendemos que é um dever das instituições, como o Ministério Público e a Polícia Federal investigarem e punir os mal feitos sem prejudicar o desenvolvimento do país”, disse Ramalho da Construção. O sindicalista disse ainda à GB, que “as operações da Polícia Federal na Lava Jato gastaram 100 vezes mais do que o dinheiro recuperado dos criminosos e não tem ninguém preso de verdade, temos quando muito uma tornozeleira”. A proposta urdida na reunião será levada ao Congresso Nacional.