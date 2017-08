Funcionários da Garagem recebem novos uniformes

Cerca de 300 servidores da secretaria de Serviços receberam ontem os novos uniformes, com identificação.

O prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré e secretário de Serviços, Aniz Abib Junior, fizeram a entrega em solenidade prestigiada pelo deputado estadual Edmir Chedid.

São cerca de 300 funcionários que diariamente realizam serviços de manutenção e reparos, como limpeza e corte de mato, limpeza nos bueiros, serviços de pedreiros, limpeza das calçadas e praças com lavadoras de alta pressão, execução do tapa-buracos e manutenção das estradas rurais. O deputado enalteceu o empenho e dedicação desses trabalhadores.

O prefeito Jesus Chedid ressaltou que os uniformes são uma forma de valorização dos servidores. Além disso, confirmou que em breve serão entregues também as jaquetas, que completará o kit. “Estou muito contente com o funcionalismo, que está vestindo a camisa e trabalhando pela cidade. Que possam dizer com orgulho que são servidores da Prefeitura de Bragança, fazendo a diferença na cidade.”

São dois tipos de uniformes, um composto por calça, camiseta e par de botas, outro por macacão e botas, ambos com tecidos reforçados e devidamente identificados com o brasão da Prefeitura e nome da secretaria.