Começam os preparativos para 7 de setembro

A administração municipal fez uma reunião de trabalho para abordar os preparativos para o tradicional Desfile Cívico-Militar realizado no dia 7 de setembro, data alusiva ao Dia da Independência do Brasil. A reunião foi conduzida pelas secretarias municipais de Cultura e Turismo e Segurança e Defesa Civil e envolveu as secretarias de Educação e Juventude, Esportes e Lazer, além de diversos segmentos participantes como o Tiro de Guerra e Escoteiros.

A Administração Municipal pretende com a realização do evento inspirar o espírito cívico da sociedade e o patriotismo em todos os envolvidos. Uma nova reunião está pré-agendada para terça-feira, 8.