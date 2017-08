Comerciantes se reúnem com prefeito

O prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré receberam na quinta-feira, 3, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bragança (CDL), do Sindicato do Comércio Varejista (SINCOBRAG) e da Associação Comercial de Bragança, entre outros comerciantes. A reunião teve como objetivo discutir expectativas e planos para o setor.

O presidente da Associação Comercial, Antonio Calos Vidiri, reforçou a retomada do Natal Iluminado como uma das ações que visa potencializar comércio no final de ano.

O prefeito reiterou os planos da administração para mudanças no trânsito da região central, principalmente no sistema da Zona Azul.