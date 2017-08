GB aumenta equipe para ampliar conteúdo

O diretor da Gazeta Bragantina e GB Norte, jornalista Paulo Alberti Filho, objetivando aprimorar e ampliar o conteúdo de informação das duas publicações contratou nesta semana, uma estagiária e mais dois competentes e experientes jornalistas. Trata-se do jornalista Deusmar Motta e do repórter fotográfico Fabiano Costa, que militam na imprensa bragantina há muitos anos, além da estudante de jornalismo Aline Zarur Pereira que cursa o 3º ano na Faculdade de Atibaia.

Segundo Paulo Alberti Filho, a ampliação do quadro de jornalistas da empresa é a mola mestra do novo projeto editorial dos jornais, que objetiva atender a diversificação das editorias da mídia impressa e das redes sociais, contribuindo decisivamente para a agilidade e melhoria da qualidade do conteúdo da informação. Com a integração de mais três colaboradores, a equipe GB de jornalismo fica composta pela jornalista Ana Amélia Leme, Ana Paula, Jonathan e Sarah Alberti, Deusmar Motta, Fabiano Costa e a estagiária Aline Zarur.

O novo projeto gráfico e virtual dos jornais Gazeta Bragantina e GB Norte deverá estar concluído até dezembro deste ano.

Fabiano Costa e Deusmar Motta reunidos com o diretor da Gazeta Bragantina e GB Norte, jornalista.