USP oferece curso de biologia para professores da rede pública

Estão abertas as inscrições para o curso Redescobrindo a Biologia Celular II. As vídeos-aulas são repassadas a distâncias e disponíveis apenas para professores da rede pública de todo o país. As atividades são ministradas por alunos de pós-graduação e pós-doutorado do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), da Universidade de São Paulo (USP).

O curso aborda e atualiza conceitos básicos da organização e do funcionamento de células e tecidos. O conteúdo contempla também o avanço científico e a necessidade de introduzir novas ideias ao ensino da área.

Os interessados podem se inscrever no site do ICB até 11 de agosto. O público-alvo são professores dos ensinos fundamental e médio da rede pública, que atuem nas disciplinas de Biologia e Ciências.

Serão 25 semanas de curso, distribuídas em dez aulas teóricas, testes de múltipla escolha após cada demonstração, além de duas avaliações.

Eventuais dúvidas poderão ser tiradas com cyber tutores que estarão à disposição e farão a correção dos exercícios.

A carga horária total é de 60 horas. No cronograma do curso também está prevista uma visita monitorada ao ICB, oferecida como atividade optativa. O período letivo se inicia em 4 de setembro deste ano e vai até 5 de março de 2018.

No formato EAD (educação a distância), a realização do curso é feita em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo. O curso faz parte da atualização do módulo “Redescobrindo a Biologia Celular: estruturas e funções”, que funcionou entre os anos de 2013 e 2015.