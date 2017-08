Lago do Taboão: Município recupera verba para obras de desassoreamento

Na segunda-feira, 31, a secretaria Estadual de Turismo autorizou o repasse de recurso financeiro no valor de R$ 884 mil para o desassoreamento do Lago do Taboão. A obra é protelada há anos e o local foi se deteriorando devido ao abandono das últimas duas administrações.

Segundo o deputado estadual Edmir Chedid, ele tentou viabilizar o recurso há três anos e não obteve êxito. “Na época, a gestão pública infelizmente não conseguiu incluir nenhum projeto que justificasse o investimento do governo estadual. Mas a atuação do atual prefeito Jesus Chedid conseguiu recuperar este recurso”, disse.

O recurso será repassado por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DadeTUR) e o investimento está previsto no Termo de Aditamento do Convênio 185/2014.

O deputado pretende auxiliar as Prefeituras do Circuito das Águas e da Região Bragantina na apresentação de projetos relacionados ao turismo, que visem liberação de recursos previstos no orçamento estadual.