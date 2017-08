Começou a 17ª edição da Copa Conseb

Na última terça-feira, 1, a tradicional Copa do Conselho de Bairros (Conseb) de Futsal estreou no Ginásio Municipal de Esportes Rubens Batazza. O torneio existe há 17 anos e tem o apoio da Prefeitura da Estância de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL).

O campeonato é composto por times de diversas regiões da cidade, nesta edição o evento conta com 15 equipes de futsal masculino na categoria livre que disputarão jogo a jogo o título de campeão. As primeiras partidas ocorreram entre os times Beltrame x Real Resenha e Centro de Alimentos Barletta x Medicina.

Autoridades acompanharam os jogos e elogiaram os atletas. O vice-prefeito, Amauri Sodré, assistiu as partidas e cumprimentou os jogadores.

Todos os jogos serão no Ginásio Municipal de Esportes Rubens Battazza, localizado Rua Antônio Ribeiro, 155, no bairro Planejada II. As rodadas serão toda terça, quarta e quinta-feira, das 19h30 e 20h30.

Na ocasião estiveram presentes, além do vice-prefeito, Amauri Sodré, o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Carlos Alberto de Souza, os Chefes de Divisões da SEMJEL Osvaldo Rodrigues e Rivelino de Oliveira, bem como o assessor Carlos Alberto Splendore, representando o deputado estadual, Edmir Chedid. Os organizadores do evento, Antonio C. Nemo Moreira (Palito) e Nivaldo de Oliveira (Zão) também prestigiaram a estreia.