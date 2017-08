Futebol Society: Clube de Campo é campeão da Copa Quinta da Baroneza sub 13

A equipe do Clube de Campo Bragança disputou no sábado, 29, a final da Copa Quinta da Baroneza de Futebol Society sub 13 e sagrou-se campeã ao bater a equipe da escolinha Lance B pelo placar de 3×1. Comandada pelo professor Alisson França, a equipe de Bragança fez um jogo equilibrado contra o Lance B, que até então estava invicto na competição, fazendo uma partida digna de final de campeonato. Melhor em campo, a equipe de Bragança venceu com dois gols de Henrique Bunain e um de Éder de Oliveira, e sagrou-se campeã da competição.

O Clube de Campo teve em seu plantel os jogadores: Marcio, João Pedro, Gustavo Frige, Victor Hugo, Yugi, Eder, João Wiesel, Henrique Delroyo, Henrique Bunain, Gustavo Andrade, Gustavo Pereira, Bruno, Matheus, Luca Figueiredo, Luca Yendo, Igor e Marcos Vinicius.

Antes da final aconteceu a disputa pelo terceiro lugar e o Clube de Mata, equipe da casa, venceu a escolinha do LANCE A de Itatiba, conquistando o terceiro lugar da competição.