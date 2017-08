Com retrospecto favorável, Braga encara Mogi Mirim no sábado

Sem vencer há oito jogos, o Bragantino recebe o Mogi Mirim, lanterna do grupo B, no sábado, 5, às 16h no estádio Nabi Abi Chedid. Apesar da situação incômoda na tabela do grupo B, ocupando a nona colocação, com 12 pontos, o Massa Bruta tem, ao menos, um bom motivo para encontrar os mogianos. O Mogi, atualmente comandado por Marcelo Veiga, é o adversário contra quem o Bragantino mais marcou gols neste ano. Foram três na Série A2, marcados por Rafael Grampola, Adriano Paulista e Alemão e mais quatro no primeiro turno da Série C, com Bruno Oliveira, Vitor, Anderson Ligeiro e Felipe Silva. Nas duas partidas o time era comandado pelo técnico Alberto Félix. Com a demissão de Alberto, Roberto Fonseca assumiu.

De lá pra cá, o Bragantino não venceu mais no campeonato (cinco empates e três derrotas); e o time só fez mais dois gols: contra Volta Redonda e Macaé.

Para o atacante Anderson Ligeiro, que anotou um dos últimos tentos do Braga, o jogo deste sábado, no Nabizão, serve como motivação, afinal uma vitória, aliada a um tropeço do Macaé, deixa o Massa Bruta fora da zona de rebaixamento. “Com certeza, é um jogo muito importante. Porque nossa última vitória foi justamente contra o Mogi Mirim. Mais do que nunca temos que conseguir a vitória, para sair da zona de rebaixamento. Não tem outro resultado que seja aceitável. Temos que vencer em casa. Vamos entrar em campo mais confiante. Temos a obrigação da vitória, é fazer o nosso papel em casa” disse Ligeiro, ao globoesporte.com.

O atacante destacou que agora o pensamento tem que ser jogo a jogo e que o foco é o Mogi Mirim e em uma vitória dentro de casa. “Primeiro passo é vencer, para depois pensar no Volta Redonda, que está um pouco acima no campeonato” disse.

Para o técnico Roberto Fonseca, se o time repetir a postura que teve no empate sem gols contra o Ypiranga, pode sair com a vitória dentro de casa. “De todo jeito, independentemente do adversário, temos que vencer. Já fizemos uma partida consistente contra o Ypiranga. Foi um empate justo, jogo difícil. Acredito que o time pode sair com os três pontos em casa. Vamos fazer valer por onde. O time passou confiança, os jogadores estão mais confiantes. Isso é bom” afirmou Fonseca a mesma fonte.

Desde a saída de Grampola para o Joinville, o Massa Bruta tem encontrado dificuldades para encontrar o homem-gol. A nova esperança é o atacante Everton, artilheiro com o Taubaté na A2, que ainda em três partidas como titular ainda não anotou um tento com a camisa do Braga.