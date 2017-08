Paulinho da Força receberá título de Cidadão Bragantino

Na sessão de terça-feira, 2, os vereadores aprovaram em turno único, o Projeto de Lei Nº 22/2017, de autoria do vereador Mário B. Silva, que concede título de Cidadão Bragantino ao deputado federal Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força), em reconhecimento aos benefícios trazidos para a cidade.

Segundo o vereador, a honraria poderia ter sido oferecida em seu primeiro mandato. “Decidi deixar para agora, pois decidi cobrar. E muita coisa foi conquistada na cidade através dele, principalmente a zona norte”, disse Mário B. Silva que também apresentou um vídeo das obras realizadas com emendas do deputado.

Paulinho da Força angariou mais de 3,5 milhões em recursos financeiros para aquisição de equipamentos para postos de saúde, obras de ampliação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Santa Luzia e Araras do Mori, e unidades de Estratégia Saúde da Família do Jardim São Miguel e Águas Claras.

Também viabilizou obras de infraestrutura urbana e recapeamento em diversas vias do município, pavimentação asfáltica no Jardim Lago do Moinho, além de pavimentação e construção de guias, sarjetas, calçadas e drenagem pluvial em ruas do bairro Parque dos Estados.

Os recursos foram viabilizados por meio de parceria do deputado com o vereador Mário B. Silva.

O projeto foi aprovado por 15 votos favoráveis. Marcus Valle e Quique Brown votaram contra, mas não justificaram seus votos. Faltaram na sessão os vereadores Moufid Doher e Dr. Cláudio.