Sabesp é multada por despejo irregular de entulho

Durante a ação da Prefeitura para desocupação de área invadida no bairro Henedina Cortez, na manhã de ontem, um caminhão da Sabesp passou pelo local cheio de entulho para ser despejado em área pública. O secretário de Serviços, Aniz Abib Júnior, logo verificou a irregularidade e pediu que um assessor seguisse o caminhão que entrava em uma estrada de terra. Em seguida o caminhão retornou e Aniz conversou com o motorista, que alegou ter ido buscar o almoço para o colega, que mora no bairro. “É claro que iam despejar todo o entulho aqui”, lamentou o secretário. A placa do caminhão, pertencente a Sabesp, foi anotada, para aplicação de multa.