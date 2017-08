Área pública invadida no Henedina foi desocupada

A Prefeitura desocupou ontem uma área publica invadida no bairro Henedina Cortez, próximo ao Conjunto Habitacional Bragança F2. O local começou a ser delimitado com cercas de arames, tijolos e outros materiais de construção. Alguns barracos já foram demolidos.

Porém, a reportagem da GB verificou a existência de apenas três barracos de tapume que são ocupados por três famílias. A Prefeitura suspeita que os barracos foram levantados apenas para demarcar a área, considerando não haver nenhuma condição de moradia no local, já que não possui rede de água, ligação elétrica, etc.

A desocupação foi acompanhada pelas secretarias de Serviços, Obras, de Assuntos Jurídicos, de Segurança e Defesa Civil e Divisão de Posturas.

A Guarda Civil Municipal prestou auxílio e garantiu a integridade das máquinas e todas as pessoas envolvidas.

Algumas dessas famílias foram notificadas no dia 26 de julho por um fiscal de Obras da Prefeitura para suspender imediatamente a construção de barracos e demarcação da área com alicerces para edificação de casas de alvenaria.

O secretário de Serviços, Aniz Abib Júnior, conversou com os moradores sobre a situação irregular e mediou junto a Prefeitura um prazo para a demolição definitiva dos barracos. Após horas de tratativas, o Jurídico da Prefeitura determinou a demolição.

A secretaria de Ação de Desenvolvimento Social- SEMADS também compareceu ao local para dar assistência e proceder o encaminhamento das famílias desalojadas.