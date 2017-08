Projeto Guri oferece mais 20 vagas

O Projeto Guri prorrogou as inscrições para os cursos de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical (para crianças de seis a oito anos). Novos alunos e alunas podem se inscrever até 25 de agosto.

Para realizar a matrícula é necessário ter entre seis e 18 anos incompletos e comparecer ao polo, acompanhado pelo responsável, com os seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou RG do aluno (original e cópia); Comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia); Apresentação do comprovante de endereço para consulta.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno. Para mais informações, acesse www.projetoguri.org.br/matriculas.

BRAGANÇA- O polo oferece os cursos de clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, percussão, saxofone, teclado/piano, trombone, trompete, viola, violino e violoncelo.

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos de contrabaixo, coral juvenil, eufônio, percussão, saxofone, trombone, viola, violino

O polo funciona as segundas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, na rua Alexandre Berbari, 101, Jd. São Lourenço.