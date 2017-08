Abertas inscrições para Semana de Vigilância Sanitária

A Prefeitura, por meio da secretaria de Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, realizará palestras e treinamentos com temas relacionados a Vigilância Sanitária (VISA).

A programação inicia amanhã e termina na sexta-feira, 4, para proprietários de estabelecimentos comerciais de alimentos, varejistas e estudantes de enfermagem de nível técnico e graduação. As palestras e treinamentos fazem parte da Semana de Vigilância Sanitária do Município e ocorrerão em alusão ao Dia da Vigilância Sanitária, comemorado em 5 de agosto e instituído pela Lei Federal n°13098/2015. As palestras e os treinamentos servirão de roteiro para as ações de ¬fiscalização. “A pessoa que for ao curso, saberá o que as fiscalizações de cada área veri¬ficam no dia da inspeção”, disse Rodrigo Bueno, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 4034-4144, ou no local do evento. O Núcleo de Apoio ao Professor (NAPA) situa-se na Rua São Bento, s/n, Vila Aparecida.

Amanhã haverá palestra sobre ‘Boas práticas de manipulação nos estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação’; quinta-feira, 3, ‘Boas práticas de fabricação nos estabelecimentos varejistas de produtos de origem animal e combate a produtos clandestinos’; e sexta-feira, 4, ‘Segurança do Paciente’. As palestras das 9h às 12h.