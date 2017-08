Administração homenageia agricultores bragantinos

Na sexta-feira, 28, a Prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento dos Agronegócios, realizou o Dia do Campo Limpo, além de confraternização e atividades entre os agricultores bragantinos no dia do Agricultor. O evento aconteceu no parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), e reuniu diversos agricultores bragantinos.

A homenagem contou com a presença do prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré, deputado estadual Edmir Chedid, secretários municipais e vereadores.

O evento também contou com a presença do Gerente de Mercado de Agronegócios da Superintendência Estadual do Banco do Brasil, Gustavo Henrique Pettazzoni, do Gerente Geral Regional de Jundiaí, Marcos Osório, do Diretor Regional do CATI (Casa da Agricultura) de Bragança Paulista, Jorge Belix, entre outros.

O deputado Edmir Chedid reforçou a importância do descarte correto das embalagens dos defensivos agrícolas e apoia a produção rural orgânica, sem o uso de agrotóxicos. “Investimentos na agricultura são fundamentais aos agronegócios, que se destacam no país e em nossa região. Bragança mais uma vez se evidencia neste segmento, que representa parcela significativa da economia e do desenvolvimento local”.

O Dia do Campo Limpo teve como objetivo a conscientização dos produtores rurais para o descarte correto das embalagens de insumos agrícolas e de outros materiais que apresentem riscos ao meio ambiente, realizando um mutirão para a destinação correta desses materiais.

Na ocasião, o prefeito Jesus destacou que o agricultor possui papel relevante na economia brasileira e fundamental para a manutenção da sociedade, pois é a sua atividade que propicia a maior parte da produção de alimentos e geração de materiais. Para ele a homenagem aos agricultores, além de justa, é necessária, pois faz referência a um dos mais relevantes serviços prestados para a sociedade.

A confraternização proporcionou oportunidade para troca de experiências, aprimoramento técnico, entre outras atividades como palestras, atendimentos de saúde bucal, entre outros atendimentos com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Nova Biotec.