Flamengo e Cruzeiro definem em casa semifinais da Copa do Brasil

Em sorteio realizado na sede da CBF, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã de ontem foi definida a ordem dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Em busca de uma vaga na decisão do torneio, Flamengo e Cruzeiro vão decidir o último jogo em casa nos confrontos respectivamente contra Botafogo e Grêmio.

No clássico carioca, Fla e Bota fazem o primeiro jogo no Estádio Nilton Santos, no dia 16 de agosto, com a partida de volta na Ilha do Urubu, na quarta-feira seguinte, no dia 23. Já Grêmio e Cruzeiro começam a duelar em Porto Alegre e fazem o confronto decisivo em Belo Horizonte, nas mesmas datas.A grande final será disputada em duas partidas nos dias 7 e 27 de setembro.

Confira os confrontos e as datas das semifinais:

16/08 – Quarta-feira

Botafogo x Flamengo

Estádio Nilton Santos

Grêmio x Cruzeiro

Arena do Grêmio

23/08 – Quarta-feira

Flamengo x Botafogo

Ilha do Urubu

Cruzeiro x Grêmio

Mineirão