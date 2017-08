Capitão da equipe, Sitta vê evolução e diz: “soubemos usar a malandragem”

Mesmo a oito partidas sem vencer, os jogadores do Braga veem uma evolução na equipe. Após o empate com o Ypiranga em Erchim na tarde de domingo, 30, o capitão da equipe Edson Sitta viu a partida com bons olhos e uma evolução no time.Segundo ele o setor defensivo soube se portar para segurar os donos da casa e trazer um ponto na mala. “Na situação em que a gente se encontra, nossa equipe fez grande jogo. Tivemos movimentação, posse de bola, soubemos usar a malandragem. Temos que valorizar. Não soubemos converter em gols as chances claras que criamos. Agora, a parte defensiva foi coesa, soubemos sofrer, conseguimos um ponto” falou, em entrevista à Equipe Linha de Frente da Rádio 102 FM.

Nervoso na saída de campo, o zagueiro Guilherme Mattisa falou que a equipe se apresentou bem, mas foi atrapalhada pela arbitragem de Léo Simão Holanda. No fim da partida, os jogadores do Bragantino reclamaram com o árbitro a não marcação de um pênalti sobre Jobinho e a expulsão do próprio atacante. “O jogo foi tumultuado pelo árbitro, que teve um critério totalmente desproporcional. Jogamos pra c***, mas ele atrapalhou o jogo – afirmou o jogador a mesma fonte.