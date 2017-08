Bragantino empata mais uma e agora soma oito jogos sem vencer

Na tarde de domingo, 30, Ypiranga e Bragantino apenas empataram em 0x0 e seguem sem vencer na competição. A partida válida pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, aconteceu no Estádio Colosso da Lagoa, na cidade gaúcha de Erechim. Com o resultado, o Massa Bruta segue a oito jogos sem vencer e na zona de rebaixamento com 12 pontos. Já o Ypiranga soma quatro jogos sem vitórias e fica estagnado na sexta colocação com 15 pontos.

As equipes entram em campo novamente no próximo sábado, 5, quando o Bragantino recebe o lanterna Mogi Mirim, às 16h, no Nabi Abi Chedid. Uma hora antes , o Ypiranga-RS encara o Macaé no estádio Moacyrzão, no Rio de Janeiro.

O jogo – A partida começou movimentada, com as duas equipes descendo em busca do ataque. Aos 12 minutos, o Ypiranga chegou com bastante perigo, com chute de Talles, de longe, e a bola passou rente ao travessão. O Bragantino respondeu aos 18 minutos, quando Everton foi acionado e ficaria na cara do gol, mas o zagueiro Carlão cortou na hora certa.

Atacando mais, o Ypiranga também chegou bem aos 25 minutos, em cruzamento de Gabriel Araújo para o meio da área, mas Talles não conseguiu completar para o gol. O Braga deu a resposta aos 28 minutos, com Vitor que chutou e o goleiro Carlão defendeu à queima-roupa.

Na etapa complementar, as duas equipes estavam saindo mais para a partida. Com mais ousadia no ataque, o Bragantino quase inaugurou o placar com Marino, que aproveitou sobra do bate-rebate e soltou o pé, mandando muito perto do gol de Carlão.

Chegando com perigo, mas sem marcar, o treinador Roberto Fonseca promoveu as entradas de Jobinho, aos 18, Matheus Peixoto, aos 28 e Anderson Ligeiro aos 38, lançando o time para o ataque. Aos 37 minutos, Jobinho teve uma boa oportunidade de abrir o placar. Após lançamento de Vitor o atacante subiu livre e não alcançou a bola. Quem também teve a chance de inaugurar o placar foi o atacante Anderson Ligeiro que entrou com vontade e em sua primeira participação tentou o chute, mas acabou recuando para o goleiro Carlão. Na sequência, ele partiu em velocidade e finalizou, mas a bola acabou indo para fora.

Melhor em campo o Braga lutava contra outros dois inimigos: a falta de pontaria e de equilíbrio que assombraram seus jogadores. A ‘urucubaca” é tanta que, por pelo menos duas vezes, os atacantes poderiam ter marcado ao ficar cara a cara com o goleiro Carlão, mas desperdiçaram pela ‘falta de equilíbrio’ que sentiam assim que entravam na grande área. A única chance que não foi desperdiçada foi o pênalti em cima de Jobinho, que o árbitro não assinalou e ainda por cima expulsou o atacante do Braga, prejudicando ainda mais o Massa Bruta.

Mesmo com o Braga melhor em campo e com essa ‘urucubaca’, a partida terminou empatada e selou a sina de oito partidas sem vitórias para o Massa Bruta.