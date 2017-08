Campanha de Vacinação Antirrábica começa dia 8

A Prefeitura, por meio da secretaria de Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, iniciará no dia 8 de agosto a Campanha de Vacinação Antirrábica Canina e Felina. A vacinação é gratuita.

A meta é vacinar 80% da população de cães e gatos do município. De acordo com Rodrigo Bueno, chefe da Divisão de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, a vacina é administrada a partir dos 4 meses de vida e é contraindicada aos animais que estão tomando anti-inflamatórios ou antimicrobianos.

Este ano, a imunização contra raiva para cães e gatos será realizada no período de 8 de agosto a 27 de setembro, com 47 postos de vacinação para a zona urbana e 35 para a zona rural. O dia ‘D’ acontecerá no dia 26 de agosto, das 8h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta para as condições de transporte dos animais, solicita-se que cães sejam levados com guias e, se arisco ou não social, é indispensável o uso de focinheira. Felinos devem ser transportados em de caixas adequadas, se o dono possuir mais de um gato, levá-los em caixas separadas para não haver risco de fuga.

A raiva é transmitida por meio de saliva dos animais contaminados, através de mordida de gatos e cães. Há poucos casos de cura da raiva em animais e, se transmitida para seres humanos pode ser fatal.

A Prefeitura também realizará a divulgação por carro de som nos bairros, agentes comunitários de saúde e unidades de saúde.