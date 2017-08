Escola municipal é revitalizada no Jardim São Miguel

A administração do prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré encontrou várias escolas municipais necessitando de manutenções nos prédios para atender adequadamente os alunos da rede municipal de ensino. Algumas precisaram de serviços mais extensos, como o caso da Escola Municipal Sara Moritz Aronovich, que atende alunos do infantil, situada no Jardim São Miguel. A obra de reforma foi entregue na sexta-feira, 28.

Os serviços foram realizados pela equipe de manutenção da secretaria de Educação e englobam a reforma geral do telhado, revisão da rede elétrica e hidráulica, troca de lâmpadas, manutenção e troca de peças nos sanitários, substituição dos vidros, pintura interna e externa com definição da fachada, corte de grama e a revitalização da área do playground infantil.

Na ocasião, o vice-prefeito Amauri Sodré representou o prefeito Jesus Chedid e falou da importância dos trabalhos que foram realizados pelos servidores municipais e dos investimentos na educação. “A educação é uma das prioridades da nossa Administração. Por determinação do prefeito Jesus, essa escola foi revitalizada por servidores municipais num curto espaço de tempo oferecendo condições e seguranças para os alunos e funcionários”. Na oportunidade, realizaram também a entrega dos kits escolares às crianças da unidade.