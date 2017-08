Vereadores votam homenagem ao deputado Paulinho da Força

A sessão de hoje da Câmara Municipal possui seis matérias para votação. O projeto de decreto legislativo 2/17, de autoria do vereador Mário B. Silva, concede o título de cidadão bragantino ao deputado federal Paulinho da Força. O deputado esteve no início do mês de julho na cidade visitando o prefeito Jesus Chedid (DEM) e as obras executadas com a verba de mais de R$ 3 milhões destinados por ele, boa parte do dinheiro foi aplicado em pavimentação e recuperação de vias da cidade e zona norte. Paulinho declarou na ocasião, que se empenharia para enviar à Bragança R$4 milhões que poderão ser destinados às obras do Mercado Municipal, recapeamento de vias e verbas para a Santa Casa.

Pauta – Os vereadores também votam em 1º turno os projetos, que dispõe sobre hortas comunitárias, e que institui a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes com Motocicletas. Em 2º turno a Casa deve instituir o Dia Municipal de Conscientização e Combate da Violência Contra a Pessoa Idosa.

Na ordem do dia os vereadores ainda votam as moções, que requer do município estudos para atualização do Código de Obras. E a moção, que pede ao Executivo estudos sobre a viabilidade de redução da jornada de trabalho semanal de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem contratados pela Prefeitura. A última matéria apreciada deve ser a moção sobre a concessão de gratuidade no transporte coletivo municipal por 90 dias para desempregados.

Para a Tribuna Livre é esperada a presença de Dagoberto Vicente Balbino, com proposta de implantação de circuito de cicloturismo na região bragantina. A segunda participação confirmada é da conselheira em amamentação, Silvia Davanzo, para divulgação da 2ª edição do Mamaço, que acontece dia 5 de agosto no Lago do Taboão. A sessão começa às 16h.