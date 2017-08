Prefeitura executa melhorias para recuperação de 27 bairros

A secretaria de Serviços, sob comando do secretário Aniz Abib Júnior, segue com a programação intensa de ações para recuperação da malha viária da cidade, destruída nos últimos anos. Também tem intensificado os serviços de limpeza de praças públicas e manutenção de prédios pertencentes ao município.

Na semana passada, vários trabalhos foram realizados em toda cidade, desde poda e retirada de galhos, operação tapa- buracos, limpeza de bueiro, mão de obra de pedreiros, manutenção de estradas rurais, entre outros.

A atenção vem sendo redobrada para atender a demanda das estradas rurais, que estão recebendo diariamente equipes para realização de manutenções. Diversos maquinários como retroescavadeiras, roçadeiras, caminhões e a motoniveladora estão sendo utilizados. As localidades atendidas foram a estrada Velha Atibaia e os bairros Jardim São Miguel, nas proximidades do aterro sanitário, Galo Branco, Morro Grande da Boa Vista, Guaripocaba dos Souzas, Bocaina e Biriçá do Valado.

Um dos serviços que tem se destacado é a operação tapa -buracos. Os bairros Paturi, Vale Encantado, Jardim Amapola, Jardim Morumbi e Torozinho foram atendidos na semana passada. As avenidas Norte-Sul e Imigrantes também receberam reparos.

Serviços de poda e retirada de galhos atenderam os bairros Jardim Santa Helena, Vila Aparecida, Lavapés e Jardim São Lourenço. Já a limpeza e corte de mato foi realizada em diversos pontos dos bairros Morumbi, Cedro, Jardim das Paineiras, Jardim Sevilha, Jardim Santa Helena, Toró, Residencial das Ilhas também em vias como a travessa da Avenida Doutor Adriano Marrey Júnior e na Praça Manoel Teodoro, localizada na Avenida São Lourenço.

Esta semana, os pedreiros foram designados a prestar serviços em locais como o Conjunto Habitacional Bragança F2, com reparos na tubulação, caixa e boca de lobo, no Lago do Taboão, no muro de arrimo, na rua Coronel João Leme, na reforma de mosaicos e guias, bem como em algumas ruas dos bairros Jardim Águas Claras, Jardim Morumbi, Jardim Iguatemi e Jardim Nova Bragança.

A limpeza com o auxílio de duas lavadoras de alta pressão foi realizada na rua Coronel Osório. No decorrer da semana a limpeza de bueiros também será feita no bairro Jardim Águas Claras.

Para melhorar as atividades da secretaria de Serviços, a administração do prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré, adquiriu dois tratores roçadeiras. Os equipamentos já estão disponíveis para uso e visam otimizar os serviços de corte de grama em grandes áreas, como parques, jardins, campos municipais, tudo com um baixo consumo de combustível e desempenho diferenciado. A secretaria de Serviços ressalta que está à disposição da população para atender as reclamações e melhorar a cidade.